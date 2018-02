中共擬刪國家主席連任限制 北京受訪民眾舉腳贊成

By

為期3日的中共十九屆三中全會於北京召開,除了會討論黨和國家機構改革方案,還會討論國家機構的領導人選,不過外界的注意力,仍然在於星期日中共中央公布的修憲建議上,特別是提出取消國家主席任期限制的建議,即國家主席可以不止做兩屆。

消息一出,外媒都大篇幅報道,不過相反,中國內地官媒就並沒有刻意在報道入面突出這一點,而是在大方向上支持修憲。至於民間學者,很多都婉拒有線中國組的訪問,講到底,內地的民眾又有什麼看法呢?

取消憲法中國家主席連任的限制,意味原本要在2023年退下來的習近平可以繼續連任,在北京街頭隨便問一位民眾都舉腳贊成,他們亦認為不會損害中國的民主發展。

至於官方媒體《人民日報》、新華社社評,以及政法委的官方微信號評論,在大方向上支持修憲,但就沒有具體評論修改國家主席任期規定。

唯一例外是《環球時報》,消息公布當晚就發文,高調支持取消國家主席任期,指並不意味恢復終身制,反而是進一步完善黨和國家領導體制,成功解決領導層依法有序更替問題,不過到底如何解決,文章就未有詳細解釋。

就著修憲問題,記者嘗試聯絡北京多位憲法學者,好多指不方便受訪,包括有份起草82年憲法的”中國法治三老”之一。

唯一願意接受訪問的,是以往有份參與修憲的法律學者。至於有人擔心會演變成終身制,廉希聖亦分享看法。

廉希聖又認為,廢除連任限制不會導致獨裁或權力沒制衡,因為中國憲法列明,全國人大有權罷免國家主席,已經是權力制衡的一種表現。

