資深主播Charlie Rose捲性醜聞旋渦 8名女性指其性騷擾

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【KTSF 江良慧報導】

再有知名人士涉及性騷擾醜聞，最新一名是資深時事節目主播Charlie Rose，有8名女性向華盛頓郵報表示，Rose曾經性騷擾她們，包括打電話講下流說話，在她們面前赤裸，或者摸她們的胸部臀部，甚至生殖器官。

這8名指控Rose的女性，都是在90年代末期至2011年期間替Rose工作，或者是找工作，希望在他的節目工作。

消息傳出後，PBS和Bloomberg宣布即時停止播放Rose自行製作的電視節目Charlie Rose，CBS也宣布有份主持晨早節目和替時事節目60 Minutes做記者的Rose立即停職。

Rose本人則發表聲明，說聽到這些女性的說話後，為自己不當行為深切道歉，並感到極度尷尬，他說自己有時候表現不敏感，並為此負全責，但就說不相信所有指控都準確。

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