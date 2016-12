全美多州元旦調高最低工資 加州升至10.50元

By

【KTSF 崔凱橋報導】

隨著生活物價指數上漲,一眾打工仔也會有加薪,在2017年,全國至少有20個州將會調高最低工資。

據CNN有線新聞網絡報導,在2017年將會有21個州及至少22個城市調高最低工資,升幅不一,而大部分上調將在1月1日實施。

不過在馬里蘭州、俄勒岡州和華盛頓特區將會於7月生效,紐約州則會今年的除夕日率先調高最低工資,這次加薪的提案獲當地選民投票通過。

而在剛過去的11月大選,亞利桑那州、科羅拉多州、緬因州及華盛頓州亦已通過在接下來的數年,將最低工資調高四成至六成。

根據聯邦法例,各州及各城市可以自行規定最低時薪,只要不低於聯邦政府最低工資的基礎,即為每小時7.25美元。

當中加幅最大的是亞利桑那州,元旦起一加便加24%,至每小時10美元。

在加州矽谷,亦有3個城市Mountain View、Cupertino和Los Altos上調20%至每小時13美元。

而東灣奧克蘭市(屋崙)的最低時薪將上調31美分,由現時的12.55元,增加至12.86元。

根據一項新的加州SB3法例,在加州,擁有26名或以上員工的企業,最低工資需從每小時10美元上調至10.5美元,並且逐步上調。

在2022年以前,將最低工資上升至每小時15美元,至於26名員工以下的小型企業則延後實施一年。

