前港督彭定康在香港一個午餐會上表示,言論自由不是毫無限制的,他作為牛津大學的校監,也反對某些言詞,他希望香港的大學生提出政治意見都要有理有節。

彭定康重申,香港獨立無可能發生,如果有人繼續爭取港獨,只會分散爭取民主的力量。

對於大學校園內出現香港獨立的標語,應該由大學校長基於大學自主的原則去處理。

他說近期寫信給行政長官林鄭月娥,欣賞她表示要團結香港人,希望大家可以展開對話。

