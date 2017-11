香港前高管何志平被指涉跨國行賄案美國被捕

By

【i-CABLE】 香港前民政事務局局長何志平,被指涉及跨國行賄案,在美國紐約被捕。 何志平涉嫌賄賂非洲多國高層官員,為一間中資能源公司獲取商業利益,起訴書指部分賄款是由香港匯出,被控違反《反海外腐敗法》,及洗黑錢等罪名,最高刑罰是監禁20年。 68歲的何志平被控串謀賄賂乍得及烏干達政府高官,替一間總部設在上海的中資能源公司獲取好處。當時何志平替該能源公司名下的非政府組織工作。 組織總部設在香港及美國弗吉尼亞,獲聯合國經濟及社會委員會給予「特別諮商地位」,可以派代表參加聯合國會議。 何志平被指2014年10月,在紐約聯合國總部跟塞內加爾前外長加迪奧會面,並借助對方的私人交情結識乍得總統。 起訴書指,何志平根據加迪奧建議,以慈善捐款名義,向乍得總統提供200萬美元,美國檢察當局指這筆錢其實是賄款。 起訴書又指,何志平在2015年3月及7月,分兩次由香港經紐約的銀行,總共匯款40萬美元到加迪奧指定的迪拜戶口,答謝對方引薦,令何志平協助的中資能源公司得以開拓乍得市場,包括毋須跟其他國家競爭,便可在部分地點單獨開採石油。不過最終該能源公司,放棄了這項獨家採油權利。 何志平又被指在聯合國總部內,跟時任聯大主席烏干達外長庫泰薩見面,並建議烏干達政府跟該中資能源公司結成策略夥伴,待庫泰薩卸任聯大主席回國,馬上成立合資企業。 庫泰薩去年2月返回烏干達,何志平涉嫌於3個月後,由香港經紐約的銀行匯款50萬美元到對方指定戶口,聲稱用作支持烏干達總統穆塞韋尼競逐連任,但當時穆塞韋尼已確定可以連任。 何志平上週六在紐約被捕,當地週一提堂後繼續還柙。紐約南區署理聯邦檢察官金俊賢形容,這宗跨國貪污案不單有違公平競爭,亦會損害公眾對廉潔政府的信心。

何志平曾經擔任民政事務局局長及出任多項公職,包括擔任多屆全國政協委員。 本身是眼科醫生的何志平,於董建華擔任行政長官的年代,2002年獲委任為民政事務局局長,他在2003年打破傳統,以民政事務局局長身份在車公廟為香港求籤,擔任5年局長,何志平2007年離開特區政府,同年獲時任行政長官曾蔭權頒授金紫荊星章。 離開官場後,何志平開始從事能源、文化等公共領域,全力投入國民外交工作,去年他出任公職人員誠信關注組有限公司名譽主席,在關注組成立典禮上曾經這樣說。 68歲的何志平曾於美國留學,在中文大學醫學院任教眼科,曾任臨時市政局議員、香港藝術發展局主席及擔任多屆全國政協委員,2013年獲委任為全國港澳研究會理事。

