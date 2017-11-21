香港前高管何志平被指涉跨國行賄案美國被捕

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香港前民政事務局局長何志平，被指涉及跨國行賄案，在美國紐約被捕。

何志平涉嫌賄賂非洲多國高層官員，為一間中資能源公司獲取商業利益，起訴書指部分賄款是由香港匯出，被控違反《反海外腐敗法》，及洗黑錢等罪名，最高刑罰是監禁20年。

68歲的何志平被控串謀賄賂乍得及烏干達政府高官，替一間總部設在上海的中資能源公司獲取好處。當時何志平替該能源公司名下的非政府組織工作。

組織總部設在香港及美國弗吉尼亞，獲聯合國經濟及社會委員會給予「特別諮商地位」，可以派代表參加聯合國會議。

何志平被指2014年10月，在紐約聯合國總部跟塞內加爾前外長加迪奧會面，並借助對方的私人交情結識乍得總統。

起訴書指，何志平根據加迪奧建議，以慈善捐款名義，向乍得總統提供200萬美元，美國檢察當局指這筆錢其實是賄款。

起訴書又指，何志平在2015年3月及7月，分兩次由香港經紐約的銀行，總共匯款40萬美元到加迪奧指定的迪拜戶口，答謝對方引薦，令何志平協助的中資能源公司得以開拓乍得市場，包括毋須跟其他國家競爭，便可在部分地點單獨開採石油。不過最終該能源公司，放棄了這項獨家採油權利。

何志平又被指在聯合國總部內，跟時任聯大主席烏干達外長庫泰薩見面，並建議烏干達政府跟該中資能源公司結成策略夥伴，待庫泰薩卸任聯大主席回國，馬上成立合資企業。

庫泰薩去年2月返回烏干達，何志平涉嫌於3個月後，由香港經紐約的銀行匯款50萬美元到對方指定戶口，聲稱用作支持烏干達總統穆塞韋尼競逐連任，但當時穆塞韋尼已確定可以連任。

何志平上週六在紐約被捕，當地週一提堂後繼續還柙。紐約南區署理聯邦檢察官金俊賢形容，這宗跨國貪污案不單有違公平競爭，亦會損害公眾對廉潔政府的信心。