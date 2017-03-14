服中藥後中毒兩病人一人出院 毒源仍在調查中（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

兩名市民較早時疑似服用了中草藥湯而中毒留醫 ，公共衛生部最新消息指，其中一名30多歲的男事主週一已經出院，另一名50多歲的女事主則仍然留醫。

負責調查本案的舊金山公共衛生局形容，本案非常罕見，在短時間內有兩個市民在華埠一間藥行執一劑中草藥煎服後，有同樣的中毒徵狀，令局方起了疑心。

兩名舊金山居民服用含附子的中草藥後中毒（視頻）

局方檢查發現兩名病人的血液、尿液及飲用過的中草藥湯，都對附子呈陽性反應，即是有附子的成分，是否因附子中毒，仍有待進一步調查。

不過局方表示，附子雖然本身有毒，但亦是常見的中藥材，經過適當的加工砲製後，就可以去除毒性。

舊金山兩人服中藥後中毒 華埠藥行負責人感抱歉

舊金山公共衛生局衛生官Tomas Aragon醫生說：”我們看過中藥的書本後，知道附子是一種常見的中藥，但用之前已經去毒，所以可能藥在運到店鋪之前，或者在店鋪中出事，甚或售出後出事，我們仍在調查究竟起因。”

局方指出，出事的中草藥湯中含有十多種藥草，未能確認毒從何來，而局方專家對於中醫藥的知識有限，除了化驗每一種藥草外，局方已協助藥行將所有涉案的藥草下架，同時呼籲市民暫時不要購買及服用案中藥行所提供的中藥 。

此外，局方亦承認市內沒有一套完善的機制去監管藥草的來源。

藥行向本台表示，涉案的藥方並無附子這種藥在內，而藥方中各項藥材都屬溫和性質。

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