服中藥後中毒兩病人一人出院 毒源仍在調查中（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

兩名市民較早時疑似服用了中草藥湯而中毒留醫 ,公共衛生部最新消息指,其中一名30多歲的男事主週一已經出院,另一名50多歲的女事主則仍然留醫。

負責調查本案的舊金山公共衛生局形容,本案非常罕見,在短時間內有兩個市民在華埠一間藥行執一劑中草藥煎服後,有同樣的中毒徵狀,令局方起了疑心。

局方檢查發現兩名病人的血液、尿液及飲用過的中草藥湯,都對附子呈陽性反應,即是有附子的成分,是否因附子中毒,仍有待進一步調查。

不過局方表示,附子雖然本身有毒,但亦是常見的中藥材,經過適當的加工砲製後,就可以去除毒性。

舊金山公共衛生局衛生官Tomas Aragon醫生說:”我們看過中藥的書本後,知道附子是一種常見的中藥,但用之前已經去毒,所以可能藥在運到店鋪之前,或者在店鋪中出事,甚或售出後出事,我們仍在調查究竟起因。”

局方指出,出事的中草藥湯中含有十多種藥草,未能確認毒從何來,而局方專家對於中醫藥的知識有限,除了化驗每一種藥草外,局方已協助藥行將所有涉案的藥草下架,同時呼籲市民暫時不要購買及服用案中藥行所提供的中藥 。

此外,局方亦承認市內沒有一套完善的機制去監管藥草的來源。

藥行向本台表示,涉案的藥方並無附子這種藥在內,而藥方中各項藥材都屬溫和性質。

