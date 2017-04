聯合航空與被拖下機亞裔乘客達和解 金額未透露

By

【KTSF】

本月初在聯合航空客機上,被航警強行拖下機的亞裔男子David Dao,其律師週四表示,已與聯合航空達成和解,但沒透露和解金額,聯合航空這次快速達成和解,似乎是要盡快令事件告一段落。

Dao的律師Thomas Demetrio表示,和解協議的其中一項條款是不對外公開和解金額,而他亦讚揚執行長Oscar Munoz,他說Munoz說會做正確的事,而他是做到了,聯合航空已為事件負上全部責任,也沒有意圖把責任推卸給他人,包括芝加哥市府。

Dao其實尚未入稟法院控告聯合航空,這次達成和解,意味聯合航空不會面臨訴訟,除省回律師費外,也無須因為訴訟而面臨商譽受損。

Demetrio說,從來沒有一間公司會如此快速承擔全部責任,他希望美國企業界知道,如果公司犯錯後承擔責任,公眾會對你更尊重,而非要受害的一方經歷3年的法庭訴訟,他說Dao對聯合航空肯承擔責任感到欣喜。

聯合航空在簡短的聲明中表示,很高興就這宗不幸的事故達成滿意的和解。

