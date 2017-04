聯航拖乘客落機 聯航與苦主Dao達成和解

By

本月初在聯航客機上被強行拖落飛機而受傷的乘客David Dao醫生聘請的律師團隊透露,Dao已經與聯航達成和解協議。律師形容是一個友善的和解。但和解的內容就保密。

律師也讚揚聯航集團總裁Oscar Munoz,指他做了正確的事。又說對於當天客機發生的事,聯航負上全部責任。聯航並無嘗試指責其他人,包括芝加哥市在內。律師指,聯航接納這種企業問責態度,值得稱讚。

針對這次事件,聯航今天發表有關的內部檢討報告,並且提出十點改革建議來提高顧客服務質素。當中包括,如果客機爆滿時,自願讓出機位的乘客可以獲得聯航最高一萬元補償。另外也會限制使用執法部門的人員和減少機位超賣情況等。

另一方面,American航空的機師,建議加薪8%。機艙服務員就加4%,是為了將同業對手的薪酬差距縮窄。這項加薪建議還需得到兩個工會的同意才落實。

