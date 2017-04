聯合航空亞裔男事主身分曝光 曾犯非法處方藥罪

By

週日在聯合航空一架客機上,被警員強行拉扯下機的亞裔男子身分曝光,他名叫David Dao,是越南裔,現年69歲,他被揭十多年前,曾經因為犯下涉及處方藥的罪行而被裁定罪成。

Dao是在肯塔機州行醫,是內科醫生,雖然他過去曾有犯罪前科,但沒有跡象顯示,他的過去與週日他被粗暴對待有關,而聯合航空或機場警員也似乎不知道Dao的背景。

聯合航空超賣機位 亞裔男乘客被強行拉扯下機(視頻)

美聯社已證實視頻中被警員拖行的男子是Dao,他在肯州Elizabethtown居住,美聯社記者曾嘗試接觸他,但對方沒有回覆。

根據肯塔基州醫務牌照委員會的紀錄,Dao曾在越南何志明醫科大學攻讀醫科,於1974年畢業,他持有肯州的行醫執照,專治肺病。

2003年,他因為在當局一次臥底行動中,在Louisville一所汽車旅館非法處方處方藥,被吊銷行醫執照。

案情指Dao心儀一名男病人,並聘用他為診所經理,後來該名男病人因為Dao向他”展開熱烈追求”,並提出可以向他處方藥物,條件是男病人要與他上床,男病人因此而決定呈辭。

Dao之後於2004年被控罪名成立,包括多項非法取得藥物及詐欺罪,他被判監守行為5年,同時被吊銷行醫執照,至2015年才復牌。

