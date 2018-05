By

東灣柏克萊警方拘捕了一名正假釋的男子,懷疑他涉及上月不只一宗性侵案。

閉路電視畫面可以見到位於室內的女子,嘗試掙脫門外的疑犯,地點在柏克萊加大Slottman Hall。

女事主期間腳踢疑犯下體,疑犯則用力把她拖出門外,最後女事主成功脫險,疑犯之後離開現場,而且可見到他手持一把手槍。

警方之後在市中心拘捕了懷疑涉案的Alphonso McInnis,又相信他涉嫌上月19日,同樣在柏克萊性侵犯一名女高中生。

警方指McInnis涉嫌用槍威脅該名高中生,並掩蓋她的口叫她不要尖叫,之後在Addison街對她施暴。

McInnis亦都是一名假釋犯,警方表示,憑閉路電視畫面追蹤到疑犯。

