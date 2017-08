右翼團體獲批Crissy Field集會 舊金山嚴陣以待（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

經過覆核後,國家公園管理局週三宣布維持原判,批准右翼團體”Patriot Prayer”如期本週六在舊金山Crissy Field舉行集會,舊金山市府及警方有什麼對策呢?

國家公園管理局週三發聲明指,基於言論自由及集會自由,不能阻止市民發聲,表達不同意見,局方因此准許Patriot Prayer團體本週六在Crissy Field舉行集會。

舊金山市長李孟賢對此表示非常失望,亦強烈反對公園局這個決定。

李孟賢說:”我們管不到國家公園局,他們自是有權批准集會,但我們有責任保障公眾安全,尤其是舊金山市民。”

舊金山警方指,就今次的集會諮詢過全國超過100個警局的意見,終於與公園局一方達成協議,制定嚴謹的保安措施,包括會有圍欄隔開示威場地,以及列出26項禁止帶進集會會場的物品,例如是任何武器、背包、水以外的飲品、電筒、自拍棍及任何有潛在危險的東西等,至於大於規定的標語橫額以及手袋都一律不准帶。

舊金山警察局局長William Scott說:”不便透露警方的對策細節,可以肯定集會區設有檢查站。”

發起集會的團體Patriot Prayer週二在網上上載短片指,很滿意集會的保安措施,指星期六的集會不會有歧視及極端分子的參與。

不過李孟賢不同意,他指右翼團體在過去各地集會的暴力行為,大家有目共睹,就算再周詳的保安措施,亦不會減少他對這類集會的擔憂。

李孟賢說:”我仍反對批准這集會,我未有好過一點,上帝保佑週五週六無人受傷,因為這班充滿歧視訊息的人,是來本市搞破壞。”

針對星期六舉行的右翼集會,市長李孟賢呼籲反對人士不要當場對抗,可以來到Civic Center這裡,因為市府將於週五及週六在這裡分別舉行兩場活動,讓示威者和平表達意見。

連續兩天在Civic Center的集會,同樣在12時開始,警方表示,在所有集會場地,都會安排很重的警力,而所有警員本週末都不准休假。

