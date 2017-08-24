右翼團體獲批Crissy Field集會 舊金山嚴陣以待（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

經過覆核後，國家公園管理局週三宣布維持原判，批准右翼團體”Patriot Prayer”如期本週六在舊金山Crissy Field舉行集會，舊金山市府及警方有什麼對策呢？

國家公園管理局週三發聲明指，基於言論自由及集會自由，不能阻止市民發聲，表達不同意見，局方因此准許Patriot Prayer團體本週六在Crissy Field舉行集會。

舊金山市長李孟賢對此表示非常失望，亦強烈反對公園局這個決定。

李孟賢說：”我們管不到國家公園局，他們自是有權批准集會，但我們有責任保障公眾安全，尤其是舊金山市民。”

舊金山警方指，就今次的集會諮詢過全國超過100個警局的意見，終於與公園局一方達成協議，制定嚴謹的保安措施，包括會有圍欄隔開示威場地，以及列出26項禁止帶進集會會場的物品，例如是任何武器、背包、水以外的飲品、電筒、自拍棍及任何有潛在危險的東西等，至於大於規定的標語橫額以及手袋都一律不准帶。

舊金山警察局局長William Scott說：”不便透露警方的對策細節，可以肯定集會區設有檢查站。”

發起集會的團體Patriot Prayer週二在網上上載短片指，很滿意集會的保安措施，指星期六的集會不會有歧視及極端分子的參與。

不過李孟賢不同意，他指右翼團體在過去各地集會的暴力行為，大家有目共睹，就算再周詳的保安措施，亦不會減少他對這類集會的擔憂。

李孟賢說：”我仍反對批准這集會，我未有好過一點，上帝保佑週五週六無人受傷，因為這班充滿歧視訊息的人，是來本市搞破壞。”

針對星期六舉行的右翼集會，市長李孟賢呼籲反對人士不要當場對抗，可以來到Civic Center這裡，因為市府將於週五及週六在這裡分別舉行兩場活動，讓示威者和平表達意見。

連續兩天在Civic Center的集會，同樣在12時開始，警方表示，在所有集會場地，都會安排很重的警力，而所有警員本週末都不准休假。

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