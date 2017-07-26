Daly City一購物中心疑錯發停車罰單 司機不滿投訴（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

大家有沒有想過將車泊在購物中心的免費停車場，然後去購物，最後竟然會收到罰單，中半島Daly City一個停車場，就出現這種情況。

早前一位觀眾向本台反映，指他在5月22日上午11時45分，將車泊在Daly City Gellart Market Place購物中心的停車場，然後他就去旁邊一幢醫務大樓，去接剛剛看完牙醫的小孩，過程歷時不到15分鐘。

之後一行人就去到Gellert Market Place購物中心裏的Ross商店購物，買完東西回到汽車，大約是下午1時15分，這位觀眾指沒有超過停車場兩小時的泊車上限，但就發現車窗上夾住一張罰單，這張罰單是由一間名叫Parking Control Service的私人公司發出。

事主接受電話訪問時說：”當時我想我從來沒有在停車場裏得過罰單，如果是泊車超過兩小時，你給我罰單，可以，但是從未出現過這種情況。”

Gellert Market Place購物中心證實，為了顧客有最好的購物體驗，的確聘請了一間私人公司負責監察停車場的泊車情況，如果有非光顧購物中心的人士佔用了停車場的車位，這些車主就會收到罰單，停車場四周都貼有相關的告示。

就現場所見，一名穿著制服的男子站在停車場四處張望，有時會向車輛開罰單，他表示是靠目測去決定是否開出罰單。

本台向他展示由觀眾提供的罰單，這名抄牌人員指車主將車泊在停車場後，離開購物中心的範圍，因此開出罰單。

抄牌人員指，為免造成混亂，如果車主要先去醫務大樓辦事，那麼應該將車停在大樓的停車場，到了要購物的時候，再將車開回來。

不過購物中心發言人指，在這個情況下是不應該收到罰單，相信是發錯了。

事主說：”我就覺得不太合理，雖然是私人的地方，罰款應該是得到警方或法院的批准才行。”

Daly City警方表示，這個購物中心向車主開罰單的問題纏擾Daly City很多年，由於這是一個私人物業，對於這種手法警方沒有立場，亦不評論，只表示，如果對罰單有任何疑問，應該照罰單上的程序上訴。

來這裏購物的人有一點要提提大家，這個購物中心始終是一個私人物業，面對違規停車的車主，物業管理一方就算不開罰單，他們絕對有權聯絡拖車公司拖走大家的車，大家要留意。