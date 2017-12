By

【KTSF 陳令楠報導】

金門大橋由週六起至明年1月1號,將限制停泊私家車。

這段期間,大橋南北面的遊客中心與Vista Point兩個停車場均受影響。

金門大橋管理局表示,此舉是為了減少假日期間大量的私家車停泊。

管理局建議遊客乘搭巴士、計程車或共乘前往金門大橋,南面遊客中心停車場將允許計程車和共乘車即停即走。

遊客亦可將車輛泊在大橋南面Presidio的停車場,再行大約20分鐘往金門橋。

