【i-CABLE】

由法國主導的國際氣候峰會在巴黎召開,超過50個國家領袖出席。

法國總統馬克龍在愛麗舍宮接待到訪的各國領袖,峰會主要商討擴大資金應對氣候變化,馬克龍將呼籲富裕國家及私人投資者,協助貧困國家及企業減少碳排放。

歐盟官員會提出十點計劃,牽頭將打擊全球暖化的承諾納入歐盟法律。

190多個國家及地區,前年通過《巴黎協定》,但美國總統特朗普今年六月宣布退出,馬克龍隨即推動口號為「讓地球再次偉大」的新計劃。

法國會撥出3,000億歐元,贊助美國及各地研究員遷到法國,繼續處理氣候變化相關工作。

