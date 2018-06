By

【i-CABLE】

法國巴黎解決挾持人質事件,警方安全救回兩名人質,並拘捕一名疑犯。

大批警員封鎖現場,帶備盾牌、衝鋒槍及頭盔等戒備,消防後來亦有到場,疑犯聲稱有手槍及爆炸品。

當地週二下午約4時,疑犯在一座大樓地下的辦公室挾持人質,當局與疑犯談判時,他要求接觸伊朗大使館。

事件持續3個多小時後,到晚上七時左右解決,當局未有交代被捕人身份,初步相信與恐襲無關。

