Cupertino校區新性教育課程惹爭議 家長示威反對

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【KTSF 古琳嘉報導】

南灣Cupertino聯合校區新的”人類發育成長”性教育課程近日備受爭議，該校區的學區委員會議週二晚開會討論是否要使用這份教材，結果尚未出爐，大批反對教材的家長週二在開會之前舉行示威。

Cupertino學區委員會議在Sunnyvale 的Nimitz小學開會討論是否要使用新版性教育教材，吸引大批家長出席，現場擠得水洩不通。

該校區共有5位學區委員，其中有兩人是華裔，不過在尚未有投票結果之前，學區委員都拒絕對此議題做評論。

這份全新的教材稱為人類發育成長課程，是為了因應加州青少年健康法的實施所考慮採納的新教材，打算在今年8月的新學年向7年級學生教授，不過事先看過教材的7年級家長認為內容太超前。

家長袁珍妮說：”它很多的內容關於性活動的介紹，寫得非常詳細，比較像我們看過的成人小說，再加一些圖片的解釋，可能還會再放一些錄像，而且是男女同班，需要大家開動腦筋去想像這些活動，然後還會說給孩子們提供免費的診所服務，用於墮胎、提供免費的避孕套，那麼家長有很大擔心，覺得這個更像是鼓勵讓年青的小孩子很早就開始性活動。”

有家長說，這個教材明顯寫了3種性交的方式，有口交、有肛交，還有正常的性交方式，然後教科書說，口交和肛交是安全的，因為它們不會讓人導致懷孕。

在一片反對聲浪中，Cupertino教育協會則支持這項教材，並相信由專業的老師授課，會讓學生有正確的觀念。

教育協會代表說：”我們相信好的性教育，本質上是讓學生了解到性行為的後果，並且做出正確的決定，而這也是人類發育成長課程的真正宗旨，學生應該被學習早期懷孕的影響子宮頸癌的風險，以及如何在混亂的世界中，有適當的關係，我呼籲你們信任教師的廉潔和他們的敏感度，在教授這些議題時。”

他又表示，與其讓學生私下談論性的話題，不如由專業老師做正確的教學。

教育協會代表說：”在中學教了23年的書，我可以跟你保證這些性行為用詞早就被學生們私下討論，像是在更衣室，由經過訓練的成人來釐清這些跟性相關的錯誤觀念，遠好過讓這些話題偷偷談論。”

有反對教材的華裔家長發起連署請願，短短兩個星期就有超過4,000人響應。

請願聯署發起人素娟說：”簽名在4時達4,153個，兩星期內收集這些簽名是家長要求學區能夠暫停這個性教育課程。”



家長何先生說：”學區在做很重要的事情時感覺非常不透明，家長的聲音沒有被充份的聽取，也沒有採納家長的意見。”

週二在會議討論之前，上百位家長先聚集在Cupertino學區辦公室門口示威表達立場，隨後又前往學區委員會議開會地點前抗議，除了對教材內容有意見，也不滿校區處理的方式。

示威者稱，如果校區決定採用這份教材，部分家長考慮採取法律行動，也有家長選擇不讓孩子上這門課。

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