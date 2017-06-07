中國留學生金銀島被槍殺 死者母親望盡快破案（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

上個月，舊金山金銀島一名中國留學生被殺的案件，至今仍未破案，死者的母親接受本台獨家訪問指，她的人生已經沒有希望，唯一想的是警方盡快破案。

30歲的郭宇川，5月10日在金銀島的家中被槍殺，郭宇川的爸爸最先接到通知，但為免太太傷心，他謊稱兒子因意外昏迷，要立即到舊金山探望。

郭媽媽當時想，兒子聽到媽媽的聲音一定會醒過來，但沒想到一家人已陰陽相隔，而且郭宇川死後幾天就是母親節。

郭宇川媽媽說：”所以我永遠過不了母親節，因為我兒子走了，我就這一個唯一的孩子，最愛的，我的兒子，我就無法接受這個事實，我天天想，宇川死得太慘了。”

郭宇川在中國出生長大，自小喜歡學習看書，他在瀋陽理工學院本科畢業後，就來到舊金山攻讀碩士學位。

郭宇川父母表示，兒子為人善良孝順，每次聯絡關心的只是父母的健康。

郭媽媽透露，郭宇川去年結婚，在被殺前兩天遞交畢業論文，幸福的人生才剛開始，但無奈已經來不及享受。

郭宇川碩士的畢業證書及畢業袍已經由父母代領，他的父母亦替郭宇川的遺體穿上畢業袍，郭宇川生前在舊金山州立大學攻讀碩士學位，他本來計劃報讀博士學位，不過願望永遠不能實現。

郭宇川媽媽說：”學校老師幫他辦追思會，他的學校破例給他一件碩士畢業袍，我就抱著（畢業袍）在台上，我就忍著我的眼淚，我本來是參加孩子的畢業典禮，我和他爸在家，沒想過要來參加兒子的葬禮，實在受不了，我最愛的兒子，我和他爸爸下半輩子再也沒有希望了。”

5月22日，郭宇川的父母在灣區華人組織的幫助下，將兒子的遺體火化，事發將近一個月，郭媽媽表示，仍未將郭宇川離去的消息告知家鄉的長輩，因為連她自己也未能接受。

郭宇川媽媽說：”我天天都在哭，他爸爸就告訴我，要堅強要忍住，可是我忍不住，有的時候在大街上，看到這些學生們，看到這些孩子們，就會想起我的兒子，我郭宇川這麼好，怎麼就會被帶走呢？”

郭媽媽指，郭宇川很久沒回家鄉，下星期會將兒子的骨灰帶回中國，現在唯一希望的是警方盡快破案。

郭宇川媽媽說：”我想兇手，他也有父母，他就是不想想他的父母，就是沒有了他，他的父母要怎麼活，他太殘忍了，太對不起我兒子了，所以我就呼籲政府一定要捉到這個兇手。”

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