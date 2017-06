中國留學生金銀島被槍殺 死者母親望盡快破案（視頻）

By

上個月,舊金山金銀島一名中國留學生被殺的案件,至今仍未破案,死者的母親接受本台獨家訪問指,她的人生已經沒有希望,唯一想的是警方盡快破案。

30歲的郭宇川,5月10日在金銀島的家中被槍殺,郭宇川的爸爸最先接到通知,但為免太太傷心,他謊稱兒子因意外昏迷,要立即到舊金山探望。

郭媽媽當時想,兒子聽到媽媽的聲音一定會醒過來,但沒想到一家人已陰陽相隔,而且郭宇川死後幾天就是母親節。

郭宇川媽媽說:”所以我永遠過不了母親節,因為我兒子走了,我就這一個唯一的孩子,最愛的,我的兒子,我就無法接受這個事實,我天天想,宇川死得太慘了。”

郭宇川在中國出生長大,自小喜歡學習看書,他在瀋陽理工學院本科畢業後,就來到舊金山攻讀碩士學位。

郭宇川父母表示,兒子為人善良孝順,每次聯絡關心的只是父母的健康。

郭媽媽透露,郭宇川去年結婚,在被殺前兩天遞交畢業論文,幸福的人生才剛開始,但無奈已經來不及享受。

郭宇川碩士的畢業證書及畢業袍已經由父母代領,他的父母亦替郭宇川的遺體穿上畢業袍,郭宇川生前在舊金山州立大學攻讀碩士學位,他本來計劃報讀博士學位,不過願望永遠不能實現。

郭宇川媽媽說:”學校老師幫他辦追思會,他的學校破例給他一件碩士畢業袍,我就抱著(畢業袍)在台上,我就忍著我的眼淚,我本來是參加孩子的畢業典禮,我和他爸在家,沒想過要來參加兒子的葬禮,實在受不了,我最愛的兒子,我和他爸爸下半輩子再也沒有希望了。”

5月22日,郭宇川的父母在灣區華人組織的幫助下,將兒子的遺體火化,事發將近一個月,郭媽媽表示,仍未將郭宇川離去的消息告知家鄉的長輩,因為連她自己也未能接受。

郭宇川媽媽說:”我天天都在哭,他爸爸就告訴我,要堅強要忍住,可是我忍不住,有的時候在大街上,看到這些學生們,看到這些孩子們,就會想起我的兒子,我郭宇川這麼好,怎麼就會被帶走呢?”

郭媽媽指,郭宇川很久沒回家鄉,下星期會將兒子的骨灰帶回中國,現在唯一希望的是警方盡快破案。

郭宇川媽媽說:”我想兇手,他也有父母,他就是不想想他的父母,就是沒有了他,他的父母要怎麼活,他太殘忍了,太對不起我兒子了,所以我就呼籲政府一定要捉到這個兇手。”

