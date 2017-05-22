中國留學生金銀島遇害 母親來美驚悉兒子死訊（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】
舊金山金銀島上星期三發生的兇殺案，死者是來自中國瀋陽的留學生，他的父母近日來到灣區為他處理身後事。
本台週五來到金銀島30歲死者郭宇川位於B Avenue 900號路段的家，這裏亦是郭宇川中槍的地方，郭宇川的父母從中國遼寧瀋陽來到舊金山，正在屋裏為兒子整理財物。
郭宇川的媽媽表示，來到舊金山之後，她丈夫才告訴她兒子的死訊。
郭宇川是舊金山州立大學國際關係學系的碩士生，郭宇川的系教授指，在他遇害的前兩天，即是5月8日，郭宇川已經遞交了畢業論文，他形容郭宇川是一個勤奮優秀的學生。
教授亦透露，郭宇川同時熱愛電影製作，他曾經在北京一間電影製片廠實習，校方對於郭宇川的死感到震驚，並指雖然郭宇川不幸去世，但仍會將學位頒發給他。
郭媽媽說：”我就覺得校方說，郭宇川是一個非常優秀的學生，沒有給中國人丟臉，我作為母親，我就非常為我的兒子自豪，他讀書非常努力，而且也很孝順，我兒子是一個品質非常好，真誠正直善良的孩子。”
郭宇川父母呼籲知情人士要挺身而出，幫助警方破案，作為母親，她不希望同類事故再發生。
郭媽媽說：”非常非常傷心，我們膝下只有這一個孩子，我們把所有精力都負責到孩子身上，但我們沒想到悲劇就在我們身上發生，所以我無法承受。”
郭宇川5月10日下午5時半被室友發現中槍倒臥在家中，送院後證實死亡，而郭宇川將於5月22日出殯。
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