中國留學生金銀島遇害 母親來美驚悉兒子死訊（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山金銀島上星期三發生的兇殺案,死者是來自中國瀋陽的留學生,他的父母近日來到灣區為他處理身後事。

本台週五來到金銀島30歲死者郭宇川位於B Avenue 900號路段的家,這裏亦是郭宇川中槍的地方,郭宇川的父母從中國遼寧瀋陽來到舊金山,正在屋裏為兒子整理財物。

郭宇川的媽媽表示,來到舊金山之後,她丈夫才告訴她兒子的死訊。



郭媽媽說:”我當時不知道這個事情,是郭宇川的爸爸知道實情,然後我是到舊金山以後,他爸爸才告訴我,他怕我接受不了,我們之前這幾天非常沉痛,沒有心情做任何的事情,現在我們也是強挺把孩子的事情做完,所以我們就希望大家關注一下郭宇川。”

郭宇川是舊金山州立大學國際關係學系的碩士生,郭宇川的系教授指,在他遇害的前兩天,即是5月8日,郭宇川已經遞交了畢業論文,他形容郭宇川是一個勤奮優秀的學生。

教授亦透露,郭宇川同時熱愛電影製作,他曾經在北京一間電影製片廠實習,校方對於郭宇川的死感到震驚,並指雖然郭宇川不幸去世,但仍會將學位頒發給他。

郭媽媽說:”我就覺得校方說,郭宇川是一個非常優秀的學生,沒有給中國人丟臉,我作為母親,我就非常為我的兒子自豪,他讀書非常努力,而且也很孝順,我兒子是一個品質非常好,真誠正直善良的孩子。”

警方對於這件案件非常口密,無提供任何關於疑犯的資料,亦不願透露案件的調查進度,警方亦告訴死者的父母不要任意發表評論,怕會影響調查。

郭宇川父母呼籲知情人士要挺身而出,幫助警方破案,作為母親,她不希望同類事故再發生。

郭媽媽說:”非常非常傷心,我們膝下只有這一個孩子,我們把所有精力都負責到孩子身上,但我們沒想到悲劇就在我們身上發生,所以我無法承受。”

郭宇川5月10日下午5時半被室友發現中槍倒臥在家中,送院後證實死亡,而郭宇川將於5月22日出殯。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。