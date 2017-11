美國家長儲蓄子女大學教育基金有否重男輕女（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

兩項全國性調查顯示,更多家長願意為兒子儲存大學教育基金,為女兒儲錢讀大學的家長比例則比較低。

華爾街日報引述T. Rowe Price投資理財公司今年做的調查指出,家裏只有兒子的家長,有一半受訪者表示,有為兒子儲蓄大學教育基金,而只有女兒的家庭,只有39%的家長為女兒儲存大學經費。

另外,只有男孩的家庭,八成多的家長恆常性最少每月一次為兒子讀大學存錢,而只有女兒的家庭,七成的家長會每月這樣做。

另外,學生貸款平台LendEDU向1400名大學畢業生做民意調查,結果顯示,女生較少從家長得到財政援助,6%受訪女生表示,父母資助大部分大學開支,10%的男生就得到父母的資助。

一半的受訪女生表示,家裏完全沒有為她們的大學教育付錢,男生方面,四成三受訪者表示,父母完全沒有資助他們讀大學。

兩項調查都沒有探究為何較多家長願意為兒子儲蓄大學教育經費,有研究人員猜測,可能是社會仍然重男輕女,從職場上男性賺錢多過女性可見一斑。

也有分析指出,普遍人認為女孩子較早熟,學業成績好過男孩子,所以指望女兒得到較多大學獎學金,所以沒有那麼著緊為女兒儲蓄大學基金。

另一個明顯的現象就是較多家長鼓勵兒子攻讀科學和理工科,希望他們進有名的私立大學,所以更願意為兒子們儲蓄。

不論是什麼原因,研究人員提醒家長們應該公平對待兒子和女兒,並認清孩子們的潛質。

