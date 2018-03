Palo Alto兩中學或易名”山本” 有亞裔家長反對（視頻）

By

KTSF 梁秋玉報導

南灣Palo Alto市學區有兩間中學決定更改校名,不過候選校名呼聲較高的Yamamoto(山本)卻引起一些亞裔家長反彈,原因是這個名字會讓他們聯想起二戰時期偷襲珍珠港的策劃者,日本海軍艦隊司令山本五十六。

決定更改校名的中學分別是Jordan和 Terman中學,這兩個校名原本是為紀念史丹福大學兩位支持優生運動的倡導者,主張通過人為方法去除不良基因,然後孕育出基因優秀的嬰兒。

不過2015年,有學生在進行讀書課題時發現了這個背後故事,於是學生的父親發起改名運動,教育委員會於2016年通過改名動議。

而在候選名字中,日裔美國人Fred Yamamoto呼聲最高,他是Palo Alto Paly高中校友,二戰時曾被關入集中營,後來他要求上前線,被派往歐洲並戰死沙場,終年26歲。

死後他被授予銀星獎章,是位愛國且為國捐軀的英雄,因此學區建議選用他的名字,但沒想到引起許多華裔和韓裔家長反對,因為Yamamoto(山本)與二戰時期的日軍司令官山本五十六同姓,認為用山本的名字容易引起誤會,因此提出反對。

