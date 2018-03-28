Palo Alto兩中學或易名”山本” 有亞裔家長反對（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Palo Alto市學區有兩間中學決定更改校名，不過候選校名呼聲較高的Yamamoto（山本）卻引起一些亞裔家長反彈，原因是這個名字會讓他們聯想起二戰時期偷襲珍珠港的策劃者，日本海軍艦隊司令山本五十六。

決定更改校名的中學分別是Jordan和 Terman中學，這兩個校名原本是為紀念史丹福大學兩位支持優生運動的倡導者，主張通過人為方法去除不良基因，然後孕育出基因優秀的嬰兒。

不過2015年，有學生在進行讀書課題時發現了這個背後故事，於是學生的父親發起改名運動，教育委員會於2016年通過改名動議。

而在候選名字中，日裔美國人Fred Yamamoto呼聲最高，他是Palo Alto Paly高中校友，二戰時曾被關入集中營，後來他要求上前線，被派往歐洲並戰死沙場，終年26歲。

死後他被授予銀星獎章，是位愛國且為國捐軀的英雄，因此學區建議選用他的名字，但沒想到引起許多華裔和韓裔家長反對，因為Yamamoto（山本）與二戰時期的日軍司令官山本五十六同姓，認為用山本的名字容易引起誤會，因此提出反對。

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