在NBA職籃總決賽奪得冠軍的金州勇士隊,週四在東灣奧克蘭市(屋崙)舉行大型勝利巡遊,與球迷一同慶祝奪冠的喜悅。

球迷週四一早已出門,聚集在巡遊路線的街道旁,等候勇士球星的出現。

參與巡遊的球星,包括Kevin Durant等,在多架雙層巴士上向球迷揮手,球員Klay Thompson更向球迷投擲球衣,引起哄動。

教練Steve Kerr和球員Draymond Green更下車與球迷握手。

想重溫巡遊的精彩片段,請點擊:https://www.facebook.com/ktsf26/videos/10154437480696682/

