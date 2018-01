By

【KTSF 吳宇斌報導】

在拉斯維加斯舉行的消費電子產品展(CES)上,不只有高科技電器和小玩意,更有高科技的概念SUV汽車展出。

不講以為是在車展,不過這部概念車的生產商,不是我們熟悉的汽車製造商,而是日本電子公司Panasonic。

這款概念SUV沒有軚盤,也沒有油門腳踏,車廂裡面只有座椅和屏幕,車內的座椅可以根據乘客需要調整方向,可以讓乘客看到自己的屏幕,所以坐這部車時,路上都可以開會。

同時Panasonic亦都構想了一部放鬆型的概念車,該車帶有22個喇叭的環迴立體聲音響系統,同時在車廂內兩側和車頂配備屏幕,為乘客提供影音娛樂。

