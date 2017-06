巴拿馬宣布與中國建交 蔡英文斥北京打壓台灣

By

巴拿馬宣布與中國大陸建交,結束與台灣方面逾一世紀的外交關係。國台辦表示,雙方建交是大勢所趨,台灣必須承認「九二共識」。台灣的蔡英文總統批評北京的做法,打壓台灣在國際的生存空間,亦衝擊兩岸穩定的現狀。

在北京,外交部長王毅與巴拿馬副總統兼外長德聖馬洛簽署聯合公報,即日起建立大使級外交關係。巴拿馬政府承認「一個中國」,並即日斷絕與台灣方面的外交關係及往來。雙方會在互相尊重主權,以及領土完整等原則上發展友好關係。德聖馬洛形容與北京建交,符合巴拿馬長遠及根本利益,是順應民心的正確決定。

國台辦表示,中巴建交是大勢所趨,又強調只有承認「九二共識」,兩岸關係才能和平發展。台灣當局應認清客觀形勢。

台灣方面指,在巴拿馬官方宣布前四十分鐘,才收到對方通知,批評巴拿馬有心欺瞞到最後一刻。蔡英文總統表示,國安部門事先掌握形勢,形容最後結果令人十分遺憾。同時指,北京當局行為衝擊兩岸穩定。

今次是蔡英文去年上台以來,繼非洲島國聖多美和普林西比後,第二個與台灣斷交的國家。台灣的邦交國目前減至20個。分析指可能會造成骨牌效應,將有更多國家仿傚,與台灣斷交。

