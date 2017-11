By

【i-CABLE】

中國國家主席習近平接見在今年年中,與北京建交的巴拿馬總統巴雷拉。

習近平在人民大會堂外舉行歡迎儀式,與巴雷拉一起檢閱儀仗隊,雙方舉行會談。

巴拿馬在今年6月中與台灣斷交,改為與北京建交。

巴雷拉稱,會嚴格恪守一個中國原則,支持中國和平統一進程,巴拿馬亦期待參與「一帶一路」倡議,兩國同意啟動自由貿易協定可行性研究。

兩國元首又見證簽署共建「一帶一路」,以及經貿、投資、海運等領域合作文件。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。