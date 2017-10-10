荷李活製片大享性醜聞案 一線女星也報稱是受害人

By

【KTSF】

荷李活製片大亨Harvey Weinstein的性醜聞案愈演愈烈，週二有報導指有3名女星曾被Weinstein強姦，一線女星Gwyneth Paltrow和Angelina Jolie也曾受到不當對待。

紐約客（The New Yorker）網站週二刊登一篇報導，有3名女星報稱曾被Weinstein強姦，當中包括意大利女演員Asia Argento，以及一位在大學時被Weinstein看中的新進女演員，Weinstein的發言人已發聲明強烈否認紐約客的報導。

另外，紐約時報也繼續爆料，指有更多女星出來指證Weinstein的暴行，當中包括Paltrow，Paltrow說，她當年22歲，Weinstein曾企圖引誘她到酒店房為他按摩，事發後，當時是她男友的荷李活紅星Brad Pitt曾在一次首映禮中，怒氣沖沖向Weinstein質問。

報稱曾被Weinstein性侵或性騷擾的受害人，大多是年輕的新進女演員，希望在影藝圈闖一番事業。

當時在Middlebury學院就讀的Lucia Evans報稱，2004年她到Tribeca的Miramax電影公司辦事處試鏡，當時Weinstein曾強迫她為他口交，另外，意籍女演員兼導演Argento稱，Weinstein於1999年出席康城影展時，曾強行為她口交，第3名女星則不願透露身分。

紐約客在報導中稱，Weinstein的發言人已否認所有非雙方同意的任何性指控。

迄今共有13名女星聲稱曾被Weinstein性騷擾或性侵犯，年期在1990年至2015年間，涉及的行為包括非禮至強迫性行為等，當中有些女性獲得金錢賠償作為掩口費。

其他公開身分的女星包括Rosanna Arquette和Mira Sorvino，Arguette稱，在90年代於比華利山一間酒店，Weinstein曾要求她為他按摩，之後把她的手伸到其陽具，事發後，Weinstein令她事業發受阻。

荷李活一線女星Angelina Joie對紐約時報稱，她年輕時與Weinstein曾有不快經歷，她之後拒絕與他合作，也會向需要與他合作的人提出警告。

性醜聞爆光後，Weinstein週日已被他一手創立的The Weinstein Co.解僱，另外，大批荷李活名人也相繼發言譴責，包括梅麗史翠普、Lena Dunham、Jennifer Lawrence、George Clooney、Matt Damon和Ben Affleck。

不少曾收到Weinstein政治捐款的民主黨國會議員，都紛紛把捐款撥作慈善用途，包括參議院少數黨領袖舒默，及麻省參議員Elizabeth Warren。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。