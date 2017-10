荷李活製片大享性醜聞案 一線女星也報稱是受害人

By

荷李活製片大亨Harvey Weinstein的性醜聞案愈演愈烈,週二有報導指有3名女星曾被Weinstein強姦,一線女星Gwyneth Paltrow和Angelina Jolie也曾受到不當對待。

紐約客(The New Yorker)網站週二刊登一篇報導,有3名女星報稱曾被Weinstein強姦,當中包括意大利女演員Asia Argento,以及一位在大學時被Weinstein看中的新進女演員,Weinstein的發言人已發聲明強烈否認紐約客的報導。

另外,紐約時報也繼續爆料,指有更多女星出來指證Weinstein的暴行,當中包括Paltrow,Paltrow說,她當年22歲,Weinstein曾企圖引誘她到酒店房為他按摩,事發後,當時是她男友的荷李活紅星Brad Pitt曾在一次首映禮中,怒氣沖沖向Weinstein質問。

報稱曾被Weinstein性侵或性騷擾的受害人,大多是年輕的新進女演員,希望在影藝圈闖一番事業。

當時在Middlebury學院就讀的Lucia Evans報稱,2004年她到Tribeca的Miramax電影公司辦事處試鏡,當時Weinstein曾強迫她為他口交,另外,意籍女演員兼導演Argento稱,Weinstein於1999年出席康城影展時,曾強行為她口交,第3名女星則不願透露身分。

紐約客在報導中稱,Weinstein的發言人已否認所有非雙方同意的任何性指控。

迄今共有13名女星聲稱曾被Weinstein性騷擾或性侵犯,年期在1990年至2015年間,涉及的行為包括非禮至強迫性行為等,當中有些女性獲得金錢賠償作為掩口費。

其他公開身分的女星包括Rosanna Arquette和Mira Sorvino,Arguette稱,在90年代於比華利山一間酒店,Weinstein曾要求她為他按摩,之後把她的手伸到其陽具,事發後,Weinstein令她事業發受阻。

荷李活一線女星Angelina Joie對紐約時報稱,她年輕時與Weinstein曾有不快經歷,她之後拒絕與他合作,也會向需要與他合作的人提出警告。

性醜聞爆光後,Weinstein週日已被他一手創立的The Weinstein Co.解僱,另外,大批荷李活名人也相繼發言譴責,包括梅麗史翠普、Lena Dunham、Jennifer Lawrence、George Clooney、Matt Damon和Ben Affleck。

不少曾收到Weinstein政治捐款的民主黨國會議員,都紛紛把捐款撥作慈善用途,包括參議院少數黨領袖舒默,及麻省參議員Elizabeth Warren。

