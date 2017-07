By

【KTSF 郭楠報導】

南灣Palo Alto警方星期日發生搶車案,事主在油站入油時,被賊人搶走他的pick-up貨車,警方未找到賊人或失車。

事發在星期日中午,事主在Embarcadero路1161號一個Shell油站為貨車入油時,賊人懷疑右手拿著手槍,藏在身後,然後叫事主將貨車交給他。

事主退後,賊人就走上並開走他的貨車,甚至將汽油泵扯斷,事主沒有受傷。

警方表示,被搶走的貨車是一輛2012年Dodge Ram 黑色Pick-up貨車,車牌號碼是 84634F1,賊人是個年輕,身材肥胖的拉美裔男子。

有線索的民眾,請致電(650) 329-2413通知警方。

(Copyright 2017 Bay City News. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)