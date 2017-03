Palo Alto民宅被入屋爆竊 3青少年疑涉案被捕

By

南灣Palo Alto市警方宣布拘捕兩名少年和一名成年男子,他們涉嫌在2月入屋爆竊Palo Alto市一幢民宅。

警方於2月6日下午5時27分接獲舉報,指Moffett Circle 1000號路段一幢民宅發生入屋爆竊案。

受害的50多歲女戶主報稱,賊人估計在2月5日下午3時至翌日下午5時25分犯案,當時家中沒人。

警方調查後發現,賊人是從一道沒有上鎖的窗戶潛入屋內,他們搜掠住屋後,偷走珠寶手飾和電子裝置逃逸。

在接獲舉報兩小時後,警方在Midtown Court 2700號路段發現兩名懷疑涉案的人士,他們分別是居住在Oakley市的18歲青年Jarred Paine和居住在Palo Alto市的一名15歲少年。

Paine被指藏有失竊的珠寶手飾,也因為被指向未成年人出售煙草產品正在保釋候審。

他涉嫌觸犯入屋盜竊等罪被捕。

15歲少年涉嫌入屋盜竊,已轉送聖他克拉少年拘留所扣查。

至2月9日,警方作進一步調查後,於Colorado大街1100號一幢住屋再拘捕另一名15歲少年,他也涉嫌觸犯入屋盜竊被扣查。

失竊的珠寶手飾已歸還女戶主,但仍有手提電腦和電子書閱讀器不知所蹤。

任何人如能對本案提供消息,請聯絡Palo Alto警方,24小時舉報熱線:(650) 329-2413,匿名舉報熱線:(650) 383-8984,或電郵往:paloatlo@tipnow.org。

