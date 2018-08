Palo Alto業主逼遷租客最多要付1.7萬補助金（視頻）

By

KTSF 吳倩妤報導

為應對市內住房危機,南灣Palo Alto市議會以7比1票表決通過條例,要求業主向逼遷的租客,提供可達17,000元的補助金。

Palo Alto這個條例規定,如果租客在沒有做出違例或錯誤行為的情況下,而遭到業主逼遷的話,業主需要向這些租客支付補助金協助他們搬家。

住在開放式公寓Studio的租客,可獲得7,000元補助金,如果租客住在含有三個或以上臥室的單位,則可獲得17,000元。

如果是低收入家庭,或是租客中包括長者、幼童、殘障人士的話,業主則需要加付3,000元補助。

市府表示,補助金數目是不同戶型的市場租金約三倍,業主需要在向租客發出搬遷通知時,支付金額的一半,而另一半則會在租客搬走時支付。

這個條例僅適用於住在有至少50個單位的樓宇,或房屋項目內的租客,並不保障因沒交房租、違法使用單位空間等原因而遭逼遷的租客。

