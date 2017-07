By

【KTSF】

一名17歲少年涉嫌在南灣Palo Alto加州鐵路(Caltrain)車站搶走一名男子的手提電話,週四凌晨被捕。

事發於凌晨一時左右,地點在University大街95號的加鐵車站,警員接報到場後,在High Street附近的University大街拘捕懷疑涉案的少年。

年約60餘歲的受害人向警方報稱,他當時坐在南行線月台的長椅上,留意到一名少年站在他身旁。

少年接著趨近受害人,然後用一件疑似鞋子的物件襲擊受害人,再搶走受害人的手提電話後拔足逃跑。

受害人曾試圖追截少年,但不成功,他臉部受傷,但不需要敷藥。

之後,警方在Alma街400號路段的草叢尋回受害人的手提電話。

涉案少年來自東Palo Alto,目前在少年拘留所扣查。

