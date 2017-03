By

【KTSF 林佩樺報導】

中半島Palo Alto市史丹福大學附近月初發生一起性騷擾案,警方尋求大眾協助捉拿涉案者。

聖馬刁縣警局表示,3月1日星期三晚間10點45分左右,一名男子向一名在Caltrain 的Stanford巴士站等車的女子搭話和性騷擾,並且抓住女子不讓她離開,女子出手揍該男子,男子就朝著University Avenue方向逃跑。

根據女子的描述,該男子為一名拉美裔男性,年約35到40歲,身高為5尺6吋至5尺8吋,約190到210磅重,他當時穿著綠色毛衣,淺棕色褲子和一雙深色網球鞋。

警方呼籲有線索的民眾致電聯絡警方,電話:(650) 622-8053,或是撥打匿名報案電話:(800) 547-2700。

