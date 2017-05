By

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Palo Alto 市中心Lytton Ave 的美國銀行(Bank of America),週一下午發生搶劫案,保安鏡頭拍下過程,警方公布疑犯照片,呼籲民眾提供線索。

照片中的非洲裔男子涉嫌交給櫃台行員一張紙條,要求行員拿錢給他,銀行職員照做後,他便步行逃逸。

銀行損失金額不明,警方表示,搶匪身高大約5呎5吋,體重約160磅,穿著一件花夾克,綠色上衣以及牛仔褲。

本案是Palo Alto今年第一宗銀行搶劫案,有線索的民眾可致電(650) 329-2413與警方聯絡。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。