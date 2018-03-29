Palo Alto兩校易名爭議 學區表決”山本”落選

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【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Palo Alto聯合學區週二晚投票通過兩個新校名，許多華裔家長反對的Yamamoto（山本）最終落選。

Palo Alto聯合學區週二晚最終表決新校名 ，吸引包括許多華裔在內的家長出席會議，在投票前有60多名社區民眾發言表達意見，直到接近午夜，委員會在6個候選校名中一致通過Frank Greene Jr. 作為 Jordan中學新校名，Ellen Fletcher作為Terman中學新校名。

而最受爭議的名字Fred Yamamoto（山本）最終落選，許多華裔家長擔心山本的名字，會讓人聯想起二戰時期發動偷襲珍珠港事件的日軍司令山本五十六，因此曾多次向學區表達反對意見。

而新選的校名Frank Greene Jr. ，他是首位創辦公開交易技術公司的非洲裔美國人，並成立風險投資基金，支持少數族裔及婦女創業者。

Ellen Fletcher則是二戰納粹大屠殺生還者，生前曾擔任過Palo Alto市議員，熱心環保議題，並大力推動單車活動。

Greene Jr.和Fletcher分別於2009和2012年去世。

學區委員會決定從下一學年開始啟用新校名。

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