Palo Alto兩校易名爭議 學區表決”山本”落選

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Palo Alto聯合學區週二晚投票通過兩個新校名,許多華裔家長反對的Yamamoto(山本)最終落選。

Palo Alto聯合學區週二晚最終表決新校名 ,吸引包括許多華裔在內的家長出席會議,在投票前有60多名社區民眾發言表達意見,直到接近午夜,委員會在6個候選校名中一致通過Frank Greene Jr. 作為 Jordan中學新校名,Ellen Fletcher作為Terman中學新校名。

而最受爭議的名字Fred Yamamoto(山本)最終落選,許多華裔家長擔心山本的名字,會讓人聯想起二戰時期發動偷襲珍珠港事件的日軍司令山本五十六,因此曾多次向學區表達反對意見。

而新選的校名Frank Greene Jr. ,他是首位創辦公開交易技術公司的非洲裔美國人,並成立風險投資基金,支持少數族裔及婦女創業者。

Ellen Fletcher則是二戰納粹大屠殺生還者,生前曾擔任過Palo Alto市議員,熱心環保議題,並大力推動單車活動。

Greene Jr.和Fletcher分別於2009和2012年去世。

學區委員會決定從下一學年開始啟用新校名。

