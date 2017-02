Palo Alto連爆兩宗入屋劫案 警緝兩疑犯（視頻）

By

南灣Palo Alto警方公開錄影片段,呼籲公眾協助辨認兩名懷疑涉及入屋行劫案的疑犯。

2月9日星期四上午11時45分,住在Roosevelt Circle個位數路段的男戶主收到家中錄像系統傳來的提示片段,見到兩名男子在他家外徘迴,並曾敲他的前門,兩名疑犯得知無人在家後。

從另ㄧ段片段可見,其中ㄧ人走到住宅的後園窺探屋裏情況,並嘗試拉開門窗,不過最後不成功,警方接報到場後,兩人已逃去無蹤。

大約半小時後,警方接到在同ㄧ路段另ㄧ間住宅戶主報案指,家中被人入屋行劫,警方指,懷疑疑犯在住宅ㄧ道沒有上鎖的側門進入屋裏,偷走ㄧ些珠寶及個人財物,而犯案時間在早上9時至中午時分。

警方指,這兩宗案件案發地點及時間相近,而犯案手法類似,相信是相同疑犯所為。

兩名疑犯是年約20至40歲的拉美裔男子,警方呼籲市民協助認出兩人,並提醒市民,無人在家時要將所有門窗鎖上。

有任何線索的民眾,請致電(650) 329-2413與警方聯絡。

