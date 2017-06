華裔女子16年前夜店外被殺 兇徒仍逍遙法外（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

16年前,一名華裔女大學生蕭德惠(Maria Hsiao),在南灣Palo Alto一間夜店外被槍殺的案件,到現在仍未破案,警方近日公開一段近10分鐘的片段,呼籲公眾提供線索。

這宗懸案發生在2001月6月10日,當年就讀舊金山藝術大學,21歲的蕭德惠,與朋友去到Palo Alto一間夜店消遣,並為友人慶祝生日。

但在離開時,蕭德惠在夜店門前被人從後槍擊,當年接報到場的警員表示,當時他發現蕭德惠躺在行人道,她的頭部中了一槍。

警員隨即為蕭德惠進行心肺復甦法,直至救護人員到場,他形容案發現場當時很混亂,到處有人在尖叫,他指出,當晚盡了最大的努力去救蕭德惠,但蕭德惠最終不治。

過了16年,警方仍然沒有匪徒的資料,亦沒有發現行兇用的手槍。

蕭德惠的朋友亦在片段中發言,朋友憶述,蕭德惠是世界上最善良的人。

警方指,當時夜店外站著10至20人,四周亦另有其他酒吧,相信有人目睹案發經過,或知道當日發生什麼事。

加州政府、Palo Alto警方及蕭惠德家人共懸紅10萬元破案,蕭德惠的妹妹Andrea表示,對於親友來說,找到兇手為蕭德惠尋回公道,就是世界上最寶貴的東西,亦會為家人及朋友帶來心理上的安慰,真正令失去蕭德惠的傷口癒合。

Andrea指,相信一定有人見到部份的案發經過,或知道一些事。

蕭德惠的爸爸身患重症,而他最後的願望就是破案。

為了紀念蕭德惠,她的家人以她的名義成立一個基金,去支持一班熱愛藝術的藝術家。

有案件線索的人士,可致電(650) 329-2190與警方聯絡。

