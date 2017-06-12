華裔女子16年前夜店外被殺 兇徒仍逍遙法外（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

16年前，一名華裔女大學生蕭德惠（Maria Hsiao），在南灣Palo Alto一間夜店外被槍殺的案件，到現在仍未破案，警方近日公開一段近10分鐘的片段，呼籲公眾提供線索。

這宗懸案發生在2001月6月10日，當年就讀舊金山藝術大學，21歲的蕭德惠，與朋友去到Palo Alto一間夜店消遣，並為友人慶祝生日。

但在離開時，蕭德惠在夜店門前被人從後槍擊，當年接報到場的警員表示，當時他發現蕭德惠躺在行人道，她的頭部中了一槍。

警員隨即為蕭德惠進行心肺復甦法，直至救護人員到場，他形容案發現場當時很混亂，到處有人在尖叫，他指出，當晚盡了最大的努力去救蕭德惠，但蕭德惠最終不治。

過了16年，警方仍然沒有匪徒的資料，亦沒有發現行兇用的手槍。

蕭德惠的朋友亦在片段中發言，朋友憶述，蕭德惠是世界上最善良的人。

警方指，當時夜店外站著10至20人，四周亦另有其他酒吧，相信有人目睹案發經過，或知道當日發生什麼事。

加州政府、Palo Alto警方及蕭惠德家人共懸紅10萬元破案，蕭德惠的妹妹Andrea表示，對於親友來說，找到兇手為蕭德惠尋回公道，就是世界上最寶貴的東西，亦會為家人及朋友帶來心理上的安慰，真正令失去蕭德惠的傷口癒合。

Andrea指，相信一定有人見到部份的案發經過，或知道一些事。

蕭德惠的爸爸身患重症，而他最後的願望就是破案。

為了紀念蕭德惠，她的家人以她的名義成立一個基金，去支持一班熱愛藝術的藝術家。

有案件線索的人士，可致電(650) 329-2190與警方聯絡。

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