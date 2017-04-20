Palo Alto學區性教育教材起爭議 華裔家長促停用（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

繼南灣Cupertino學區家長大規模抗議性教育教材後，Palo Alto學區家長也要求學區立刻停止使用備受爭議的同一本教課書。

週二晚上的Palo Alto學區委員會議，並沒有把性教育教課書的爭議排在議程內，因為該學區早已使用這本教課書，不過還是有華裔家長利用開會時間表達意見。

家長表示，這本教課書就連學區總監都沒看過，卻已經在學區5年級跟7年級中使用。

說：”我們Palo Alto學區的政策非常清楚的定義，像採用這樣的教材需要有一個委員會，需要家長參與，可是家長並沒有參與，所以教材的採用被質疑*。”

這本備受爭議的教課書，跟日前南灣Cupertino家長大規模抗議的是同一本教材，兩個學區的家長不滿的同一點都是，家長根本沒有機會看到這本書內容。

說：”我們問起之後說，為什麼這些教材通過後家長都不能看，或者看起來這麼困難，我們得到的答案是版權原因。”

儘管家長無法讀到內容，不過上過課的學生都已經可以口口相傳，讓許多家長都非常吃驚，才 11、12 歲的孩子，都可以非常清楚地描述性行為的內容。

另一位關心的家長陳漪，小孩才4歲，但是她也出現在週二的會議，她看到流出來的部分內容後感到震驚。

陳漪說：”你把這樣的故事放進去，你起到什麼樣一個教育作用，這是第一點，我們不是反對性教育課程，而是這個教材真的不適合給這年紀小孩用，就像我們結婚生小孩的人來看這本書，我們都覺得很震驚，我不知道這些小孩看了是怎麼樣，我們希望能夠提供正確的性教育教材，而不像這樣一本小黃書，然後提供給他們教材。”

有家長表示，其實關於性教育方面的教材種類相當多，例如受許多家長接受的”Heart To Heart”，為什麼學區偏偏要採用一本受爭議的教科書。

有3個小孩的毛曉萌說，她的先生跟兒子聽過一個Passport to Purity，她也覺得內容不錯。

：”他的材料從同儕壓力開始講,，教他們如何面對同儕壓力，在他們一生中有很多同儕壓力，你們怎麼把握，包括在性關係上的同儕壓力，我們不太怕14歲孩子去上，因為概念我們已經給他了，但是如果我們孩子完全沒上過這堂課，我們不希望在這裡得到第一手資料。”

Palo Alto學區總監表示，對於家長的意見他持開放的態度，但並沒有具體時間表如何處理這本已經使用的教材，記者跟出版商要求閱讀這本書，不過尚未得到回應。

Palo Alto的家長目前已經收集到1,600個簽名，要求學區立刻停止使用這本教課書。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。