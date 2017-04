Palo Alto學區性教育教材起爭議 華裔家長促停用（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

繼南灣Cupertino學區家長大規模抗議性教育教材後,Palo Alto學區家長也要求學區立刻停止使用備受爭議的同一本教課書。

週二晚上的Palo Alto學區委員會議,並沒有把性教育教課書的爭議排在議程內,因為該學區早已使用這本教課書,不過還是有華裔家長利用開會時間表達意見。

家長表示,這本教課書就連學區總監都沒看過,卻已經在學區5年級跟7年級中使用。

說:”我們Palo Alto學區的政策非常清楚的定義,像採用這樣的教材需要有一個委員會,需要家長參與,可是家長並沒有參與,所以教材的採用被質疑*。”

這本備受爭議的教課書,跟日前南灣Cupertino家長大規模抗議的是同一本教材,兩個學區的家長不滿的同一點都是,家長根本沒有機會看到這本書內容。

說:”我們問起之後說,為什麼這些教材通過後家長都不能看,或者看起來這麼困難,我們得到的答案是版權原因。”

儘管家長無法讀到內容,不過上過課的學生都已經可以口口相傳,讓許多家長都非常吃驚,才 11、12 歲的孩子,都可以非常清楚地描述性行為的內容。

另一位關心的家長陳漪,小孩才4歲,但是她也出現在週二的會議,她看到流出來的部分內容後感到震驚。

陳漪說:”你把這樣的故事放進去,你起到什麼樣一個教育作用,這是第一點,我們不是反對性教育課程,而是這個教材真的不適合給這年紀小孩用,就像我們結婚生小孩的人來看這本書,我們都覺得很震驚,我不知道這些小孩看了是怎麼樣,我們希望能夠提供正確的性教育教材,而不像這樣一本小黃書,然後提供給他們教材。”

有家長表示,其實關於性教育方面的教材種類相當多,例如受許多家長接受的”Heart To Heart”,為什麼學區偏偏要採用一本受爭議的教科書。

有3個小孩的毛曉萌說,她的先生跟兒子聽過一個Passport to Purity,她也覺得內容不錯。

:”他的材料從同儕壓力開始講,,教他們如何面對同儕壓力,在他們一生中有很多同儕壓力,你們怎麼把握,包括在性關係上的同儕壓力,我們不太怕14歲孩子去上,因為概念我們已經給他了,但是如果我們孩子完全沒上過這堂課,我們不希望在這裡得到第一手資料。”

Palo Alto學區總監表示,對於家長的意見他持開放的態度,但並沒有具體時間表如何處理這本已經使用的教材,記者跟出版商要求閱讀這本書,不過尚未得到回應。

Palo Alto的家長目前已經收集到1,600個簽名,要求學區立刻停止使用這本教課書。

