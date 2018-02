男子涉Macy’s百貨非禮女店員 再犯下連串罪行被捕

By

【KTSF】

中半島Redwood City警方拘捕一名男子,他涉嫌於週一犯下連串暴力犯罪行為。

警方表示,週一晚7點10分收到接報指,41歲疑犯Debois Minor在Stanford購物商場內的Macy’s,不當地觸摸一名女售貨員,當Macy’s內的保安員要求Minor離開時,男疑犯被指向保安員施襲。

其後,疑犯再走到,商場附近的中國餐館P.F. Chang’s外賣櫃檯,並聲稱自己有槍,及恐嚇兩名服務員數次,表示要殺死他們。

警方趕到現場後將Minor拘捕,但並無發現槍械。

Minor報稱感到不適,警員將他送往醫院,在醫院內,Minor被指用頭襲擊及用口咬傷當時正檢查他的醫護人員。

目前男疑犯被羈押在聖他克拉縣(Santa Clara)監獄,將會面臨數項刑事起訴。

