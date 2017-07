By

【KTSF】

南灣Palo Alto市警方最近接到多宗報案,表示有人打電話聲稱戶主的家人涉及車禍,導致對方汽車受損,於是威脅戶主必須電匯付款賠償,否則家人會受傷害。

報案者還向警方表示,打電話的人在未收到錢之前,不讓戶主掛斷電話,並聽到電話背景裡有一個人好像受刑的聲音。

警方表示,這是顯然是電話詐騙案,在全國各地都有發生,因此提醒民眾提高警覺,不要誤信陌生來電的威脅,要謹慎了解實情,並向警方報案。

警方表示,騙徒很可能是從社交網絡取得的事主家人的名字,或所就讀的學校名稱。

警方呼籲民眾盡量不要在社交平台公開個人資料,以免騙徒有機可乘。

