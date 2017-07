By

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Palo Alto市警方拘捕了一名音樂老師,他涉嫌性侵犯一個15歲學生。

警方表示,疑犯是35歲舊金山居民John Patrick Root,他曾經是School of Rock音樂學校的兼職老師。

該學校位於Middlefield路2645號,警方表示,15歲的受害人過去幾個月是疑犯的學生,案發時兩個人曾在Palo Alto市校外多處地方見面。

疑犯被控多項嚴重性罪行的罪名,警方正在調查本案是否還有其他受害人,校方稱已把涉案老師開除。

