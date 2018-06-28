Palo Alto豪宅標價9,680萬出售 打破該市房屋售價紀錄（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Palo Alto一棟準備出售的豪宅，要價9,680萬元，打破了該市以往房屋售價的最高紀錄。

這棟在Palo Alto準備出售的豪宅，屋主Scott McNealy是1982年創建科技公司Sun Microsystems的創辦人之一。

這棟4層高的豪宅位於Palo Alto山上Los Trancos Road，據Business Journal的報導，McNealy夫婦花了1,100萬元買了兩塊地，總共13英畝，並用7年時間，直到2008年才建成豪宅。

NcNealy夫婦與4個兒子一起入住，豪宅使用面積32,000平方呎，共有20個房間，其中有5個睡房，一個客房，7個半浴室，還有Pizza房、儲酒房、健身房、 娛樂室、劇場、室內籃球場、一個7千平方尺的室內溜冰場，也可用作網球場，並內設更衣室，另外還有一個室外游泳池。

Santa Clara縣估值辦公室去年6月對該豪宅的估價超過1,650萬元，而Plao Alto過去10年，售價最高的房屋是3,000萬元，如果這棟豪宅最終能以標價售出，將成為Palo Alto乃至全灣區至今售價最高的房屋。

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