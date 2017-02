兩男史丹福購物中心圖搶皮包 女受害人遭拳擊

By

南灣Palo Alto市警方公布兩名通緝匪徒的素描畫像,他們涉嫌在Stanford購物中心搶皮包,女受害人反抗,向歹徒臉部潑熱咖啡,而歹徒就打了她一拳。

警方表示,一名20幾歲女子上星期六上午約10點步行經過Stanford購物中心,El Camino Real夾Quarry Road附近街口的停車場時,見到兩名男子共乘一輛單車,其中一人下車,上前拉扯女子的手袋,女子當時向歹徒臉上潑了熱咖啡,歹徒還手打了女子臉部一拳,之後跳上單車,與同伴逃逸。

打人的歹徒是一個年青非洲裔男子,6呎3至5吋高,身材瘦削、留平頂髮型,另一人是年青白人男子,留咖啡或黑髮、中等身材。

有線索的民眾請致電(650) 329-2413通知警方。

