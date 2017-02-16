兩男史丹福購物中心圖搶皮包 女受害人遭拳擊

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【KTSF 郭柟報導】

南灣Palo Alto市警方公布兩名通緝匪徒的素描畫像，他們涉嫌在Stanford購物中心搶皮包，女受害人反抗，向歹徒臉部潑熱咖啡，而歹徒就打了她一拳。

警方表示，一名20幾歲女子上星期六上午約10點步行經過Stanford購物中心，El Camino Real夾Quarry Road附近街口的停車場時，見到兩名男子共乘一輛單車，其中一人下車，上前拉扯女子的手袋，女子當時向歹徒臉上潑了熱咖啡，歹徒還手打了女子臉部一拳，之後跳上單車，與同伴逃逸。

打人的歹徒是一個年青非洲裔男子，6呎3至5吋高，身材瘦削、留平頂髮型，另一人是年青白人男子，留咖啡或黑髮、中等身材。

有線索的民眾請致電(650) 329-2413通知警方。

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