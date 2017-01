By

南灣Palo Alto市上週六晚上發生持搶劫案,警方正在搜索兩名持刀槍的嫌疑犯。

事發於ClickAway 帕羅奧圖手提電話店,位於El Camino Real 2999號。上週六晚上7時15分左右,正當ClickAway的店員準備關店的時候,兩名戴著面罩的男子持槍進入ClickAway,強迫在場的店員到位於店門後的辦公室等待。

兩名嫌疑犯拿走幾部新的手機和現金,然後從店員的入口逃走。兩名店員並沒有聽見汽車離開的聲音。警方表示,當時店裡並無客人,也無人員傷亡。

據警方表示,兩名嫌疑犯均為非裔男子,體型高大。案發時穿著連帽毛衣,戴著手套,他們指示店員去等十分鐘再通知警方。

