Palo Alto男子涉兩宗偷窺案 警發掃瞄追緝

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【KTSF 崔凱橋報導】

Palo Alto市警方發放一名男疑犯的畫像圖，他懷疑該市日前發生的兩宗偷窺案有關。

第一宗偷窺案發生在4月2號大約下午8時40分，50多歲的女受者報稱，在Yale街2300地段，一名男子在她下車回家時嘗試與她交談，過程中她感到不自在，於是沒有再與他交談，然後返回家中。

大約20分鐘後聽到，大門上了鎖的門鎖扭動，當門鈴響起，受害人走到門前，並看到一名男子準備離開，她曾詢問該名男子想怎樣，他沒有回答。

隨後第二宗案件發生在不遠處的College大道200號地段，同日晚上11時12分，女子報案稱在後院發現一名可疑人士，試圖透過窗篷偷窺其20多歲的女室友。

警方根據案發地點及時間，推斷兩宗案件可能有關連

警方形容疑犯是一名年約40至50歲的白人男子，身高大約5呎9吋至6呎，中等身材，棕色開始變白的短髮，案發當時身穿藍色牛仔褲、藍色短䄂裇衫或紅色格仔襯衫。

警方呼籲有線索的民眾，致電(650) 329-2413，或是撥打匿名報案電話：(650) 353-8984。

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