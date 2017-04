Palo Alto男子涉兩宗偷窺案 警發掃瞄追緝

By

【KTSF 崔凱橋報導】

Palo Alto市警方發放一名男疑犯的畫像圖,他懷疑該市日前發生的兩宗偷窺案有關。

第一宗偷窺案發生在4月2號大約下午8時40分,50多歲的女受者報稱,在Yale街2300地段,一名男子在她下車回家時嘗試與她交談,過程中她感到不自在,於是沒有再與他交談,然後返回家中。

大約20分鐘後聽到,大門上了鎖的門鎖扭動,當門鈴響起,受害人走到門前,並看到一名男子準備離開,她曾詢問該名男子想怎樣,他沒有回答。

隨後第二宗案件發生在不遠處的College大道200號地段,同日晚上11時12分,女子報案稱在後院發現一名可疑人士,試圖透過窗篷偷窺其20多歲的女室友。

警方根據案發地點及時間,推斷兩宗案件可能有關連

警方形容疑犯是一名年約40至50歲的白人男子,身高大約5呎9吋至6呎,中等身材,棕色開始變白的短髮,案發當時身穿藍色牛仔褲、藍色短䄂裇衫或紅色格仔襯衫。

警方呼籲有線索的民眾,致電(650) 329-2413,或是撥打匿名報案電話:(650) 353-8984。

