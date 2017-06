Palo Alto露體狂不穿褲駕車 兩少女目擊報警

By

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Palo Alto警方正在通緝一名露體狂,他涉嫌上週三不穿褲子在市內開車,並分別向兩名女童露體,警方發布涉案男人的素描。

案中第一名12歲女童對警方表示,露體狂是個身材瘦削的年輕白人男人,駕駛一輛淺色四門房車,上週三下午4點幾在Newell夾North California街,女童放狗時,一個坐在汽車裡的男人叫她過去問她游泳池在哪裡。

女童留意到個男人沒有穿褲子,而且在她面前做出不雅行為。

事發後一個多小時,在一英里外的Coleridge街,案中第二名16歲少女騎單車時,該名男子開車到少女旁邊,少女看到他沒有穿褲子,並做出不雅行為。

警方正在調查Palo Alto市附近地區有沒有發生同類案件,市民如果有線索,請致電Palo Alto警方,電話:(650) 329-2413。

