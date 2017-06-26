Palo Alto露體狂不穿褲駕車 兩少女目擊報警

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【KTSF 黃恩光報導】

南灣Palo Alto警方正在通緝一名露體狂，他涉嫌上週三不穿褲子在市內開車，並分別向兩名女童露體，警方發布涉案男人的素描。

案中第一名12歲女童對警方表示，露體狂是個身材瘦削的年輕白人男人，駕駛一輛淺色四門房車，上週三下午4點幾在Newell夾North California街，女童放狗時，一個坐在汽車裡的男人叫她過去問她游泳池在哪裡。

女童留意到個男人沒有穿褲子，而且在她面前做出不雅行為。

事發後一個多小時，在一英里外的Coleridge街，案中第二名16歲少女騎單車時，該名男子開車到少女旁邊，少女看到他沒有穿褲子，並做出不雅行為。

警方正在調查Palo Alto市附近地區有沒有發生同類案件，市民如果有線索，請致電Palo Alto警方，電話：(650) 329-2413。

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