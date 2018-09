By

【KTSF】

一架單引擎小型飛機週二早上在南灣Palo Alto市機場起飛後不久,在附近濕地墜毀,機上一名男子死亡,兩名婦人重傷。

Palo Alto消防局稱,出事小型飛機的型號是Mooney M20,週二早上在機場起飛後不久,於早上11時10分在機場附近的Baylands自然保育園的濕地墜毀。

小型飛機被發現時,浸在數呎深的水中,機翼露出水面,當局稱,機師是來自Redding市,出事前正企圖掉頭回Palo Alto機場。

當局稱,有跡象顯示機師曾企圖降落,但中途放棄,之後再繞圈,企圖再降落。

其中一名受傷婦人可以步行,另一人需要從機艙中救出,兩人已送往史丹福醫院治療。

聯邦航空管理局與全國運輸安全委員會正調查這宗事故。

