By

【KTSF 游瑋珊報導】

涉及南灣Palo Alto市兩宗非禮案的男子,日前向警方投案。

涉案男子George Moubarak,26歲,居住在南舊金山,其中一宗案件發生在3月1日晚上11時左右,他涉嫌在Palo Alto 火車站附近的巴士站非禮一名女子。

到上週五,聖馬刁縣警就3月8號市中心附近另一宗非禮案發放涉案男子的照片,Moubarak看到後自首,Palo Alto警方已經拘捕他,並相信他和兩宗案件都有關。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。