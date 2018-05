By

【KTSF】

南灣Palo Alto以好學區聞名,但是過去也發生學生因為壓力太大自殺事件,從秋季新學期開始,學生將有多一點時間睡覺。

Palo Alto學區一向是加州學術表現的領頭羊,但相對的學生壓力也大。

從下學期開始,學校的第一節鈴聲從現在的8點15分,延後到8點半,讓學生能多睡點覺。

除了第一節課延後,校方也接受委員會的建議,給學生所謂替代性的時間表,一天三堂課,希望能夠避免一天有太多考試。

如果學生有學科上問題,也有時間可以單獨問老師。

但並不是每個家長都贊同,尤其家中有兩個以上孩子,接送是一大問題,學生則表示樂觀其成。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。