Palo Alto兩車迎頭相撞 丈夫駕車肇禍妻子亡

南灣Palo Alto市週四清晨發生致命車禍,一名男子駕車途中越過中間分隔欄,與一輛客貨車迎頭相撞,車禍導致坐在乘客座位的妻子重傷不治。

事發於清晨4時40分左右,一輛2018年銀色Kia Optima汽車當時在101公路南行線轉上Oregon Expressway,期間年約60餘歲的男司機駕車越過中間分隔欄,與一輛運送食物的2011年白色福特客貨車迎頭相撞,該輛汽車當時正在Oregon Expressway最左邊的行車線東行。

駕駛客貨車的男司機年約30餘歲,兩車相撞後,衝力導致兩車失控滑轉,車身嚴重損毀。

兩名司機在事故中受輕傷,已送院治療,沒有生命危險。

但坐在Kia汽車的女乘客則重傷危殆,送院後傷重不治。

事發後,當局一度封鎖Oregon Expressway東行線進行調查,至早上9時35分才重開,汽車需要改道行駛。

警方稱,車禍估計不涉及醉駕或藥駕,肇事的Kia汽車司機也沒有被票控或拘捕。

