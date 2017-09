Palo Alto長者隧道內遇襲 兇徒疑有精神問題（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

本週二在Palo Alto市中心附近一條隧道,有一名長者遇襲,警方相信兇徒的精神有問題。

根據Palo Alto Online的消息,週二上午大約8點,77歲的Nina行經距離Palo Alto市中心不遠,Homer Ave夾Alma街的一條隧道,突然有一名男子從後推她,當她轉頭望的時候,該男子就用兩個裝住不明重物的袋,向她頭部撞擊了兩下,之後該名男子逃離現場,她就扶住牆壁離開隧道,到警局報警。

警方表示,該襲擊案不是意圖搶劫,懷疑該名男子可能患有精神病,並表示警方知道有無家可歸者可能在Palo Alto各條在Caltrain站底下的連接隧道遊蕩,他們已經安排當班警員在附近多加巡邏。

根據女事主的描述,該名男子年約大約40幾到50幾歲,如果有民眾了解該襲擊案的詳情,請和Palo Alto警方聯繫,電話:(650) 329-2413。

