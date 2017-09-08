Palo Alto長者隧道內遇襲 兇徒疑有精神問題（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

本週二在Palo Alto市中心附近一條隧道，有一名長者遇襲，警方相信兇徒的精神有問題。

根據Palo Alto Online的消息，週二上午大約8點，77歲的Nina行經距離Palo Alto市中心不遠，Homer Ave夾Alma街的一條隧道，突然有一名男子從後推她，當她轉頭望的時候，該男子就用兩個裝住不明重物的袋，向她頭部撞擊了兩下，之後該名男子逃離現場，她就扶住牆壁離開隧道，到警局報警。

警方表示，該襲擊案不是意圖搶劫，懷疑該名男子可能患有精神病，並表示警方知道有無家可歸者可能在Palo Alto各條在Caltrain站底下的連接隧道遊蕩，他們已經安排當班警員在附近多加巡邏。

根據女事主的描述，該名男子年約大約40幾到50幾歲，如果有民眾了解該襲擊案的詳情，請和Palo Alto警方聯繫，電話：(650) 329-2413。

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