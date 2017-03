By

【KTSF 崔凱橋報導】

一輛泥頭車於南灣Palo Alto市101號公路撞上架空天橋,司機受傷。

加州公路巡警表示,週四晚大約10時52分,一輛泥頭車的貨斗,在Palo Alto 101號公路南行線撞上Embarcadero出口處的架空天橋,泥頭車的司機受輕傷。

當局正調查為何泥頭車在行車時,貨斗會在升起的位置。

事發後,巡警封閉101南行線左邊兩條行車線,以清理路上的雜物,當局隨後發現,架空天橋上出現裂縫,並將天橋關閉,加州運輸局的專家將到場評估結構損壞的情況。

當局表示,預計101公路南行線左邊二條行車線將會封閉至中午12時。

更多新聞:

親友遇車禍 東灣婦趕往現場時被車撞斃

華裔老翁被汽車撞傷 呼籲肇事司機自首(視頻)

南加州華人旅遊巴迎頭撞兩車 釀一死26人傷

舊金山老夫婦被車撞一死一傷 警緝肇事司機

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。