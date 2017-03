By

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Palo Alto市週三發生一宗涉及青少年的汽車財物盜竊案,3人被捕。

案件發生在週三凌晨接近1點,有一名私人保安報警,表示在Palo Alto的Santa Rita Avenue目擊有3名男子盜竊停在路邊的車輛。

當該名保安試圖阻止嫌犯時,3名男子駕駛一輛白色1997年的本田Civic汽車逃離現場,警方幾分鐘後在Center Drive 800號路段逮捕了3名嫌犯,他們都是16、17歲的青少年。

警方還在他們的車上發現彈藥,一副偷來的太陽眼鏡及一張私人支票,3名嫌犯都是東Palo Alto居民,但因未成年,警方不能透露他們的身份。

